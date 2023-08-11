 أوكرانيا تعلن عن بدء مشاورات مع بريطانيا للحصول على ضمانات أمنية - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعلن عن بدء مشاورات مع بريطانيا للحصول على ضمانات أمنية

وكالات
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 8:00 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 8:00 م

قال مسئول أوكراني كبير، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا بدأت مشاورات مع بريطانيا بهدف الحصول على ضمانات أمنية وإن كييف تسعى لإبرام أول اتفاقية من هذا النوع بنهاية العام.

وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على ضمانات أمنية من بعض القوى منها الولايات المتحدة في انتظار انضمامها المأمول إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده واشنطن.

وقال أندريه يرماك رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية في تصريحات بثها التلفزيون: "هدفنا هو إبرام أول اتفاقية من هذا النوع بحلول نهاية العام"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف: "لقد بدأت مشاوراتنا مع بريطانيا".


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