 المناعة الطبيعية.. والمناعة المكتسبة - بوابة الشروق
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المناعة الطبيعية.. والمناعة المكتسبة


نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 8:53 م

المناعة الطبيعية تلك التى يتمتع بها الإنسان دون جهد يذكر فهى جزء طبيعى ومكون أساسى من وظائف جسم الإنسان الطبيعية ممثلة فى مجموعة وظائف حيوية يقوم بها الجسم تلقائيا عند التعرض لهجوم الميكروبات.
المناعة المكتسبة هى رد فعل لهجوم الميكروبات على جسم الإنسان وهى أيضا تفاعل تلقائى يقوم به الجسم إلى جانب أثر المكملات الغذائية: الحديد، الماغنسيوم، السيلنيوم، فيتامينات (أ)، (جـ)، (د)، (هـ) بالإضافة لعنصر الزنك.. كل تلك المكملات الغذائية لها أثر هام فى تكوين المناعة المكتسبة ودعم الجسم فى مواجهة عدوان الميكروبات عليه.


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