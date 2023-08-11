رئيس الخدمات البيطرية يبحث مع سفيرة أوروجواي بالقاهرة التعاون في الثروة الحيوانية

بحث الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم، مع أدريانا ليسديني، سفيرة أوروجواي بالقاهرة، تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجارى، بحضور بعض من قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل العلاقات الزراعية الخارجية، ورئيس القسم القنصلي، وممثلين عن سفارة أورجواي بالقاهرة؛ في إطار تنوع مصادر استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها.



وأشار صابر، في بيان ، إلى أن هدف الاجتماع هو بحث تطوير هذه العلاقات من خلال زيادة صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها من أوروجواي إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدا أهمية هذا اللقاء، حيث تعد أوروجواي من أكبر الدولة المنتجة للحوم الجيدة على مستوى العالم.



وأشار إلى أهمية دعم تنوع وتعدد مناشئ الحيوانات الحية ومنتجاتها لضمان زيادة المعروض والحفاظ على أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية بالسوق المصرى، مؤكداً على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل وفق استراتيجية تضمن سلامة ما يتم استيراده من أي أمراض وبائية أو عابرة للحدود من خلال دراسة الموقف الوبائى للدول التي يتم الاستيراد منها، والاستناد في قراراتها إلى الأسس العلمية طبقاً للمعايير القياسية الدولية بالكود الدولى الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.