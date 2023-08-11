تحدث البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن المواجهة المرتقبة أمام النصر، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للاندية «كأس الملك سلمان».

ومن المقرر أن يواجه فريق النصر نظيره الهلال مساء غدًا السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال خيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة: «مواجهة الغد أمام النصر عالمية، وستعرض على أكبر القنوات في العالم، غدًا حفلًا كبيرًا».

وأضاف: «نهائي آخر إضافة للنهائيات التي خضتها في مسيرتي، وصلنا باستحقاق ونسير بأداء تصاعدي وتطور مستمر».

وتابع: «نعرف النصر جيدًا والعناصر التي يملكها، سنستعد للظهور بأفضل مظهر واحترام كبير للمنافس، ولازلنا نريد إكمال بعض الخانات وسنتعاقد مع لاعبين تحديدا في الهجوم».

وواصل خيسوس: «دائما في النهائيات أفضل فريقين سيواجهان بعضهما، يجب أن تكون الأفضل لتصل للنهائي، هذا النهائي رقم 24 في حياتي التدريبية والتاريخ والخبرة علمتني أنه لا يوجد فريق أفضل من الآخر وكل شيء قد يحدث».

وأكمل: «لدينا عدد من اللاعبين المميزين في تنفيذ الكرات الثابتة ، والمنفذ يعود للفكرة التي نريدها ، كل كرة ثابتة ووقت يختلف عن الآخر ، ونحن محظوظون بامتلاك لاعبين مميزين في ذلك».

وأردف: «الفريق تطور من مباراة لأخرى في هذه البطولة، غدًا سنلعب المباراة الإعدادية رقم 11 وهذا رقم يستطيع منحنا استعدادًا مثاليًا وجاهزية أفضل».

وأتم: «نسعى للظهور بأفضل شكلًا، نحترم المنافس كثيرًا ونعرف أنه يملك الكثير من اللاعبين المميزين».