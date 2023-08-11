إنريكي: ديمبلي لاعبا في باريس بنسبة 99%

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كشف لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن اقترب ناديه من التعاقد مع عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تحدث إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة لوريان، عن ديمبلي وسبب عدم تواجده في تدريبات باريس حتى الآن، قائلا:" ببساطة، لأن ديمبلي لم يعد لاعبا في باريس بنسبة 100%".

أضاف إنريكي:" أصبح ديمبلي لاعبا في باريس بنسبة 99%، أما الباقي، تفاصيل صغيرة لا أعلمها".

أوضح:" ديمبلي لن يكون متواجدا في قائمة مباراة لوريان، غدا السبت، في الجولة الأولى من الدوري".

وأكد برشلونة في وقت سابق توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان لإتمام صفقة بيع عثمان ديمبلي، البالغ من العمر 26 عاما.

ويرتبط ديمبلي بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 50 مليون يورو، لكن هناك أقاويل أن الصفقة ستتم بمبلغ أكبر.

وشارك ديمبلي في 35 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات الموسم الماضي وسجل 8 أهداف وصنع 9 آخرين.