الاتحاد الإفريقي يعلن تأييده لقرارات إيكواس بشأن النيجر

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم، تأييده لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر، والمتعلقة باستعادة السلطة الشرعية هناك باستخدام كل الوسائل بما في ذلك التدخل العسكري.

وجدد الاتحاد في بيان، نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الجمعة، تنديده بما وقع في النيجر، واصفا ما جرى بأنه "انقلاب"، مؤكدا مساندته لكل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى القمة الاستثنائية الثانية لمجموعة إيكواس، التي عقدت أمس الخميس، في العاصمة النيجيرية أبوجا.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم في ظل التقارير الواردة عن ظروف احتجاز سيئة يعاني منها.

وتعكف دول إيكواس، على صياغة خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر رغم أنها لم تفقد الأمل في حل سلمي للأزمة، وأمرت بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، مازالت مطروحة على الطاولة.

وتعهدت الـ"إيكواس"، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.