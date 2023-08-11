أعلنت جامعة الجيزة الجديدة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة، عن مصاريفها الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك للطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة.

وتضم جامعة الجيزة الجديدة كلية الطب البشري وتقدر الرسوم الدراسية فيها بـ210،000 جنيه بالإضافة إلى 1000 دولار، وبلغت الرسوم الدراسية لكلية طب الأسنان 195،000 جنيه بالإضافة إلى 1000 دولار، وكلية الصيدلة بلغت الرسوم الدراسية فيها 123,600 جنيه بالإضافة إلى 500 دولار، وكلية إدارة الأعمال والمالية بلغت الرسوم الدراسية 180,000 جنيه.

كما بلغت الرسوم الدراسية لكلية السياسة والاقتصاد 127,950 جنيه بالإضافة إلى 750 دولار، والرسوم الدراسية لكلية تكنولوجيا المعلومات 154,400 جنيه، وبلغت الرسوم الدراسية لكلية الهندسة 152,250 بالإضافة إلى 750 دولارا، وكلية الفنون الجميلة بلغت رسومها الدراسية 156,750 جنيه بالإضافة إلى 750 دولارا.