أعلنت ابنة عالم الفيزياء البريطانى الشهير الراحل والذى كان يعانى من مرض «التصلب الجانبى الضمورى»، ستيفن هوكينج، عن نشر كتاب مُصور للأطفال العام المقبل بعد ست سنوات من رحيل أبيها.

وكشفت دار النشر «بوفين» عن أن الكتاب الذى سيحمل عنوان «أنت والكون» سيحوى مقاطع كتبها العالم الراحل بنفسه، وشاركت فى كتابته ابنته لوسى هوكينج، وقدمت له الصور الإيضاحية الرسامة شين لى، وقالت إنه سيكون بمثابة مصدر إلهام كبير بالنسبة للأطفال لطرح الأسئلة المعقدة حول طبيعة الأرض والكون والتفكر بها.

وتم اقتباس حبكة الكتاب من رسالة «هوكينج» الصوتية والتى تم بثها بعد وفاته باتجاه أقرب ثقب أسود معروف لنا فى الكون شهر يونيو 2018 بعد مراسم تأبينه، وتم استعمال تلك الرسالة مرة أخرى خلال الاحتفال بيوم الأرض العالمى عام 2020، ومن المقرر أن يركز الكتاب على إيجاد حلول مبسطة للأطفال للتحديات العلمية الكبيرة ودور العلم والتكنولوجيا فى رفعة مستقبل البشرية.

وعبر بيان صادر عنها، قالت لوسى هوكينج: «الكتاب الجديد سيمزج بين الخيال والعلم، وسيسلط الضوء على إنجازات والدى الكبيرة فى مجالات العلوم والفيزياء والفلك للقراء من جميع الأعمار»، وأضافت أنها متأكدة أن الجمع بين كلمات والدها المؤثرة والصور الإيضاحية فى الكتاب سيكون له بالغ التأثير الإيجابى على نفوس الأطفال الذين بالتأكيد سيحبون العلوم أكثر بعد قراءة الكتاب؛ لاسيما مع إثارة فضولهم بشأن أسرار الكون الذى نعيش فيه.

وقد نشر الفيزيائى الراحل ستيفن هوكينج، الذى توفى فى مارس 2018، عددًا من الكتب الأكثر مبيعًا فى حياته ومنها «تاريخ موجز للزمن»، كما تعاون أيضًا مع ابنته فى كتابة سلسلة من كتب الأطفال بعنوان «مفتاح جورج السرى لكشف أسرار الكون» التى نُشرت عام 2007.

وحثت رسالة «هوكينج» الصوتية الأخيرة، والتى تم بثها من طبق القمر الصناعى التابع لوكالة الفضاء الأوروبية فى سيبريروس بإسبانيا، الناس على العمل معًا وتطبيق مبادئ التسامح والاحترام، وصاحب صوت «هوكينج» فى الخلفية موسيقى الملحن اليونانى «فانجليس».

وقالت مديرة النشر فى «بوفين»، روث نولز: «إن هذا الكتاب المصور الملىء بكلمات هوكينج، والذى تم شرحه بشكل مبسط ومثالى للقراء الصغار، سوف يلهم الأطفال فى كل مكان للبحث والتأمل فى خبايا العالم الكبير الذين يعيشون فيه».

ومن المقرر نشر الكتاب المصور فى 26 مارس 2024.