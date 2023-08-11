هل اشتباك الكحالة تظهير لاحتقانات دفينة في لبنان؟

عصر الأربعاء وفيما كانت شاحنة نقل كبيرة متجهة من البقاع الى بيروت عبر الطريق الدولي – انزلقت على منعطف بلدة الكحالة، وهو واحد من أخطر المنعطفات في البلاد حيث تُسجل نسبة كبيرة من حوادث المرور عليه.

ما بين حادث الانزلاق وبين وقوع الاشتباكات المسلحة ليس من يقين بشأن ما حدث تحديداً.

الجيش اللبناني الذي فتح تحقيقا بالحادثة قال إن الشاحنة كانت محملة بالذخيرة، وهو ما كان أهالي المنطقة ووسائل إعلام قد تناقلوه بعد الحادث.

أما حزب الله فلم ينف أن الشاحنة تابعة له وأن شبانا كانوا يرافقونها وإن لم يكشف عن نوع حمولتها.

وفي بيان أصدره حزب الله، قال إنه فيما كان مرافقو الشاحنة يقومون باتصالات لطلب المساعدة، " تجمع عدد من المسلحين من الميليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد مرافقة الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة أولاً ثم بإطلاق النار".

في المقابل، صدر بيان موقّع من "أبناء الكحالة" جاء فيه أنه "على أثر وقوع شاحنة محملة بالأسلحة بمواكبة أمنية مريبة من مسلحين وبعد قدوم شباب الكحالة لنجدة السائق، أقدم المسلحون على اطلاق النار بشكل مباشر على الشباب".

وما بين الروايتين، يبقى السؤال الجوهري، الذي يحسم بالنسبة لكل طرف مسؤولية الطرف الآخر عما حدث، هو ذلك المتعلق بمن أشهر السلاح أولاً ومن الذي تسبب بانزلاق الوضع إلى اشتباك مسلّح؟

ففي بلد ينتشر فيه السلاح المتفلت والخارج عن سيطرة الدولة، لا تثير مسألة اقتناء السلاح جدلاً بقدر ما تثيره مسألة من استفز الآخر ليشهر سلاحه.

وهكذا عاش اللبنانيون ساعات طويلة وعصيبة متسمرين امام شاشات التلفزة التي كانت تنقل مباشرة من المنطقة احتجاجات أهل البلدة وقطع سكانها للطريق وغضبهم.

ومرة جديدة استنفرت النفوس على الأرض في الكحالة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في فيض من الاتهامات وكيل النعوت والتهديدات.