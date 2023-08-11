ممثلو الادعاء الفرنسيون يحققون في حريق دار لقضاء العطلات باعتباره قتلا بسبب الإهمال

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تم فتح تحقيق للاشتباه في قتل بسبب الإهمال والتعريض لإصابات جسدية بسبب الإهمال في قضية الحريق الذي أودى بحياة 11 شخصا عندما نشب في دار لقضاء العطلات لذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة ألزاس شمال شرقي فرنسا.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الجمعة، أنه لم تتم مراعاة قواعد سلامة معينة وأنه لا بد من تحديد سبب الحريق الآن.

وتتولى القضية وحدة خاصة في باريس بدلا من السلطات المحلية بسبب مدى التحقيق واسع النطاق وأن الضحايا ينحدرون من شتى أنحاء فرنسا.

واندلع حريق صباح أمس الأول الأربعاء في النزل في بلدة وينتزينهايم قرب الحدود الألمانية.

وكانت مجموعتان من الأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية خفيفة إلى جانب مقدمي الرعاية يقيمون بالدار.

وتمكن 17 شخصا من النجاة بأنفسهم، وأصيب أحدهم، ولقي 11 شخصا حتفهم.