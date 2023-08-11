إعادة فتح متجر نمساوي بعد غلقه بسبب عنكبوت

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أعاد متجر بالنمسا فتح أبوابه، بعدما اضطر للغلق ثلاثة أيام، للتعامل مع مشكلة غير مألوفة تتعلق بالعناكب.

وأصيب موظف لدى متجر مملوك لشركة "ار ايه دبليو ايه" في مدينة كريمس النمساوية بالقرب من فيينا بصدمة مقززة قبل أن يبدأ مناوبته يوم الثلاثاء الماضي. فبينما كان يفتح قفص موز رأى عنكبوتا لونه أسود وأحمر يبلغ طوله 10 سنتيمترات، بحسب فرقة الإطفاء.

وأعاد الوصف إلى الأذهان العنكبوت البرازيلي الشديد السمية المتجول والذي من المعروف أنه يوجد في شحنات الموز. ويعد العنكبوت ضمن الأكثر فتكا في العالم.

وأغلق المتجر أبوابه على الفور، وأمر بالتخلص من كل الموز. وجرى فحص كل الأغذية الطازجة الأخرى وتنظيف المتجر بالكامل وتعقيمه.

وبعد عملية بحث شاملة لمدة ثلاثة أيام شارك فيها العاملون ورجال الإطفاء وخبراء العناكب والتنظيف، لم يتم العثور على أثر للعنكبوت الخطير.