جبهة الخلاص: المساجين فرحون بوقفتنا في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة

قال رئيس "جبهة الخلاص" في تونس أحمد نجيب الشابي إن الوقفة الدورية التي نظمتها الجبهة الخميس تضامنا مع الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" هي من أجل إبقاء القضية حية.

وأكد أحمد نجيب الشابي أن المساجين فرحون بهذه الوقفة، على حد تعبيره.

وأعرب في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" على هامش الوقفة التي نظمتها الجبهة أمام المسرح البلدي بالعاصمة، عن أسفه لما وصفه بـ"ثغرة في الحياة الوطنية" من خلال استقالة المجتمع المدني والرموز السياسية واندثار الأحزاب السياسية.

وتوجه السياسي التونسي بنداء إلى جميع الأطياف المهنية والنقابية للتحرك محذرا من مجاعة، وفق تصريحه.