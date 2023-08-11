مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي سيساعد في تحقيق اغتيال السياسي الإكوادوري

قال رئيس الاكوادور جييرمو لاسو يوم الخميس إنه طلب مساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي أي" في التحقيق المتعلق بمقتل المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر لاسو عبر مواقع التواصل الإجتماعي"طلبت من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي المساعدة في التحقيق في اغتيال المرشح الرئاسي فيرناندو فيلافيسينسيو فالنسيا". وأضاف "أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وافق على طلبنا وسيصل وفد إلى البلاد في الساعات القليلة القادمة.

وكان مرشح المعارضة في الإكوادور فيلافيسينسيو قد قتل بالرصاص يوم الأربعاء في أعقاب تجمع انتخابي في العاصمة كيتو. وأصيب تسعة أشخاص آخرين على الأقل. وأصيب أحد المهاجمين المشتبه بهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وتوفي في وقت لاحق وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأعلن لاسو، الذي لن يرشح نفسه للرئاسة، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما، وحالة حداد على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام، وحشد القوات في رد فعل على عملية الاغتيال التي جرى تنفيذها على طريقة المافيا.

وستجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الإكوادور يوم 20 أغسطس. وأصبحت الانتخابات ملحة بعد أن قام لاسو بحل الجمعية الوطنية وسط إجراءات العزل ضده بتهمة الاختلاس المزعوم.

وتعاني الدولة التي كانت في يوم من الأيام تنعم بالسلام من موجة غير مسبوقة من العنف. وبلغ معدل القتل 25 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة العام الماضي وهو الأعلى في تاريخ البلاد. وتحمل الحكومة تجار المخدرات المسؤولية الرئيسية.