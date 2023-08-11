توقف بث التلفزيون الحكومي في لبنان وسط إضراب الموظفين

توقف بث التلفزيون الحكومي اللبناني، اليوم الجمعة، فيما قال وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري إنه سيكون له موقف "بعد قليل يوضح حقيقة الأمر".

وتوقف التلفزيون الرسمي الوحيد عن بث برامجه الاعتيادية صباح اليوم الجمعة. وقالت مذيعة بالقناة الرسمية لوكالة الأناضول للأنباء، فضلت عدم ذكر اسمها، إن التلفزيون توقف عن بث برامجه الاعتيادية بقرار شفهي من الوزير، إلى حين عودة الموظفين عن إضرابهم الذي بدأوه احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم منذ 22 شهرا.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن التلفزيون اللبناني حاليا يكتفي بنشر صورة ثابتة ومقطوعات.

من جهته، قال المكاري في منشور عبر حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا): "عطفا على ما يتم تداوله في الاعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الأمر".

ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ أيام، وربطت تعليق الإضراب بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن النقابة، إشارتها في بيان إعلان الإضراب، بأنه كان قد تم تعليق قرار التوقف عن العمل بعد اجتماع عقد في وزارة الإعلام، بتاريخ 28 يوليو الماضي، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العمالي العام، وذلك بعد وعود بنيل مستحقات الموظفين هذا الأسبوع".

ودعت النقابة جميع زملائها في تلفزيون لبنان لـ"التواجد معا لإيصال صوتهم"، مشددة على أن الموظفين لم "يتقاضوا رواتبهم الشهرية حتى الآن، ما يؤكد عدم صدق الوعود التي تم إعطاؤها منذ أشهر".