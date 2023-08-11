غرق ما لا يقل عن 17 لاجئا من الروهينجا أثناء فرارهم بحرا من ميانمار

ذكر العديد من أعضاء فريق إنقاذ محلي فى ميانمار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثث ما لا يقل عن 17 لاجئا من الروهينجا إثر غرقهم في مياه البحر، وما زال 30 آخرون في عداد المفقودين بعد تحطم وغرق قارب صيد في البلاد.

وتم إنقاذ ثمانية أشخاص بعد انقلاب قارب صيد على متنه أكثر من 50 شخصا يوم الأحد الماضى قبالة سواحل سيتوي عاصمة ولاية راخين في غرب ميانمار.

وأوضح رجال الإنقاذ أن الأشخاص الذين استقلوا القارب كانوا يحاولون الوصول إلى ماليزيا وسط ظروف طقس سيئ.

وتتعرض أقلية الروهينجا المسلمة للاضطهاد منذ فترة طويلة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وفر مئات الآلاف من ميانمار ذات الأغلبية البوذية في 2017 عندما شن الجيش هجوما على الأقلية المسلمة. وتصف الأمم المتحدة اضطهادهم بأنه إبادة جماعية.