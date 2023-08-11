باحثون مصريون يكتشفون نوعا غير معروف من الحيتان عمرها 41 مليون سنة

اكتشف باحثون مصريون وأمريكيون في مصر بقايا أحفورية لحوت صغير، وهو أصغر أنواع الباسيلوصوريات المعروفة حتى الآن.

واكتشف الباحثون أجزاء من الجمجمة والفك والأسنان والفقرات تنتمي إلى النوع غير المعروف داخل كتلة من الحجر الجيري المتصلب في منخفض الفيوم في مصر، وهي منطقة معروفة جيدا بترسباتها الأحفورية على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب القاهرة. ويعتقد الباحثون أن الحوت الصغير، الذي يعود تاريخه إلى حوالي 41 مليون سنة في منتصف الفترة الإيوسينية، كان قريبا من مرحلة البلوغ.

ووصل طول الحوت توتسيتوس رايانينسيس، الذي أطلق عليه اسم الملك المصري القديم توت عنخ آمون المعروف باسم "الملك الصبي"، إلى حوالي 5ر2 متر فقط ويقدر وزن جسمه بحوالي 187 كيلوجراما، وذلك وفقا لبحث نشر في مجلة كوميونيكيشنز بيولوجي يوم الخميس.

وينتمي الحوت إلى فصيلة الباسيلوصوريات، وهي فصيلة منقرضة من الثدييات المائية بالكامل تتراوح أطوالها من أربعة إلى 18 مترا.

ويعتقد الباحثون، بقيادة الباحث محمد عنتر من جامعة المنصورة في مصر، أن صغر حجم توتسيتوس مقارنة بالباسيلوصوريات الأخرى ربما يعزى إلى حدث حراري منذ حوالي 42 مليون سنة يعرف باسم الحد الأقصى الحراري في العصر اللوتيتي.