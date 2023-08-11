مدرب بايرن ميونخ: الفوز بكأس السوبر الألماني دفعة رائعة قبل انطلاق الموسم

أعرب توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن أمله في فوز فريقه على لايبزج في كأس السوبر الألماني غدا السبت، مؤكدا أن ذلك سيمنح الفريق دفعة معنوية هائلة مع بداية الموسم.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "كأس السوبر لها أهمية كبيرة لأنها تمنحك دفعة معنوية، لدي انطباع بأن الفريق في حالة إيجابية للغاية، هدفنا هو أن نتخذ الخطوة المقبلة بأداء جيد".

وأضاف: "نحن نرغب بالفوز بكل تأكيد لكن نعلم أن لايبزج يرغب في ذلك أيضا، أتمنى أن تكون رغبتنا متساوية ومن ثم يمكننا الفوز بإمكانياتنا".

والتقى الفريقان في ملعب بايرن حيث فاز لايبزج 3 /1 في مايو الماضي، وهي نتيجة كادت أن تكلف الفريق البافاري لقب الدوري رقم 11 على التوالي، لكنه نجح في خطف اللقب مستغلا تعثر دورتموند أمام ماينز في الجولة الأخيرة.

وأوضح توخيل: "لدينا ما نرغب في تعويضه"، لكنه أشار إلى أن لايبزج (أبطال كأس ألمانيا) سيكون منافسا على لقب الدوري الذي ينطلق الاسبوع المقبل، إلى جانب دورتموند وباير ليفركوزن، كما أنه لم يستبعد حدوث مفاجآت من فرق مثل يونيون برلين وفرايبورج اللذان احتلا المركزين الرابع والخامس الموسم الماضي.

وأكد توخيل رغبته في فوز بايرن بأول ألقاب الموسم، وذلك في أول موسم كامل له مع الفريق بعد توليه المهمة في مارس الماضي.

وتابع: "هدفنا واضح للغاية نريد أن نكون أبطال، نفوز بالكأس ونذهب بعيدا في دوري أبطال اوروبا، هذا اختبار جيد، نرغب في نقل الطاقة الموجودة في التدريبات إلى الملعب غدا".

وبالحديث عن الفريق، قال توخيل إن الثنائي الهجومي توماس مولر وإيرك ماكسيم شوبو موتينج عادا من الإصابة، وقد يلعب كونراد لايمر، لاعب وسط الفريق، كأساسي مثلما حدث في المباريات الاستعدادية للموسم، فيما قد يشارك اللاعب الشاب ماتياس تيل كمهاجم.

وألقت صفقة انتقال المهاجم الإنجليزي هاري كين إلى بايرن ميونخ، بظلالها على المباراة، مع تكهنات بأن اللاعب سيتم تقديمه للجماهير في المباراة.