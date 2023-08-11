متحف شرم الشيخ يعقد ورشة فنية مجانية للأطفال غدا

أعلن متحف شرم الشيخ عن تنظيم ورشة فنية عن الحياة البرية عند المصريين القدماء، غدًا بقاعة التربية المتحفية، تفعيلًا لبرنامج الأنشطة الصيفية الخدمية التي يقدمها المتحف للمجتمع المحلي.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه يجري تنظيم هذه الورش والفعاليات الصيفية مجانًا، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية التي تنظمها إدارة المتحف كخدمات مجتمعية لنشر الوعي المتحفي لدى النشئ من مختلف الأعمار، وتنمية مواهبهم الفنية المختلفة.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الورشة غدًا السبت، في الساعة السادسة مساءً بقاعة التربية المتحفية، و تستهدف الورشة الفئة العمرية من4 إلى 8 سنوات، والورشة مجانية غير شاملة دخول قاعات العرض المتحفي.

وأشار إلى أن الحجز للمشاركة في الورشة يجري عن طريق إرسال رسالة خاصة على صفحة المتحف، على أن يحضر المشاركون: ورق كانسون، ألوان مختلفة، قلم رصاص، ألوان خشب، مقص، مادة لاصقة.

وأكد أن إدارة المتحف تحرص على ربط فعاليات الأنشطة الصيفية بالأحداث والمناسبات العالمية، حيث نظم المتحف ورشة تعليمية عن حدود سيناء ومكانها وقبائلها، تزامنًا مع الاحتفال بمناسبة "اليوم الدولي للشعوب لأصلية في العالم"، وقام المشاركين بتصميم خريطة من الصلصال، وكتابة أهم المعلومات التي تميز حدود شبه جزيرة سيناء عليها، وزخرف الأطفال إطار الخريطة بأشكال فنية من الصلصال في جو من البهجة والمتعة.