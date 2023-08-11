وكيل زراعة دمياط يجتمع مع مزارعي الأرز ويوجه بتقديم الدعم الفني لهم

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أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، مرورا على زراعات الأرز، أصناف "سخا سوبر 300 - سخا 104 - سخا 108 - جيزة 178"عالية الإنتاجية.

وأوضح بيان أصدره المهندس سميح عبد السميع، اليوم، أنه التقى مع عدد من المزارعين خلال المرور الميداني، وشدد باتباع التعليمات الفنية المعتمدة، لزيادة معدلات الإنتاج، ورفع الكفاءة الإنتاجية والاستجابة للمرشدين الزراعيين.

كما أوصى بتكثيف التواجد الميداني ومتابعة الزراعات، والتواصل الدائم مع المزارعين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم.

حضر المتابعة المهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية، والمهندس أشرف الشامي، رئيس الوحدة الزراعية بعزبة جلال، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.