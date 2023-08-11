خطر المقاطعة يهدد مهرجان الكتاب في المملكة المتحدة بسبب الوقود الأحفوري

طالب المؤلفون المشاركون في مهرجان أدنبرة الدولي للكتاب، المنظمين بإنهاء علاقتهم "بشركات الوقود الأحفوري"، وهددوا بمقاطعة دورة العام المقبل ما لم يتم اتخاذ إجراء في هذا الصدد.



وقال ما يربو على 50 مؤلفا، ومسؤولو الفعالية المشاركون في دورة المهرجان هذا العام، والتي تنطلق غدا السبت، إن المنظمين يجب أن يعثروا على رعاة بدلاء إذا لم يسحب الراعي الرئيسي بيلي جيفورد استثماراته التي تقدر بالمليارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.



وقالت المجموعة إنه إذا لم يحدث هذا، يجب أن "يقاطع (جميع المؤلفين) المهرجان في 2024". ووقع الكتاب البارزون علي سميث وزادي سميث وجاري يونج الخطاب المفتوح لمنظمي المهرجان، واتهموا شركة بيلي جيفورد لإدارة الاستثمارات "بجني أرباح طائلة من كارثة عالمية".



وأضافوا أن الشركة تسعى إلى "الاختباء وراء مؤسسات ثقافية محترمة، مثل مهرجان أدنبرة للكتاب، كنوع من التصديق على عملياتها المستمرة".