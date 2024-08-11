إنتاج العراق من القمح يرتفع 21% بسبب الأمطار الاستثنائية

بلغ إنتاج العراق من القمح 6.3 مليون طن هذا العام، بزيادة سنوية تقارب 21%، ما يمثل السنة الثانية على التوالي التي تحقق فيها البلاد اكتفاء ذاتيا من هذا المحصول، وفقا لما ذكره مسئول عراقي.

وقال حيدر نوري الكرعاوي، المدير العام لمجلس الحبوب العراقي، في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج للأنباء إن "الأمطار الاستثنائية" وكذلك تقنيات الري الحديثة ساعدت في زيادة حصاد هذا العام.

وأنتج العراق حوالي 5.2 مليون طن من القمح العام الماضي.

ويعتمد الإنتاج في البلاد بشكل كبير على الأمطار وتدفق المياه من نهري دجلة والفرات.

وتشتري الحكومة، التي تدير برنامجا لدعم توزيع 4.7 مليون طن من هذه السلعة سنويا، القمح المحلي بسعر يقارب ضعف السعر العالمي لتشجيع الإنتاج من قبل المزارعين المحليين.

وقال الكرعاوي، إن فائض العراق من القمح هذا العام والذي يبلغ حوالي 1.6 مليون طن سيتم بيعه إلى مطاحن خاصة محلية لإنتاج الدقيق.

وأضاف أن احتياطي الحكومة سيكفي حتى أبريل المقبل دون الحاجة لاستيراد القمح الأجنبي. ومع ذلك، قد تقوم مطاحن القطاع الخاص باستيراد القمح لتلبية الطلب المحلي على الدقيق.

وكان العراق يشتري القمح مؤخرا من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.