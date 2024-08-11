ليبرمان: الجيش الإسرائيلي قلص من قواته في غلاف غزة لعدم وجود عدد كاف من الجنود

أكد أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قلص من قواته في مستوطنات غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود.

ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أنه قام بزيارة لمستوطنيت شعار هنيغف وكيفار غزة بمنطقة غلاف غزة، برفقة أعضاء من حزبه "يسرائيل بيتنو".

وأشار ليبرمان إلى أنه لم يلاحظ تواجد أي جندي إسرائيلي بطول السياج الفاصل بين قطاع غزة وغلاف غزة، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي قد قلص من قواته في غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود.

وطالب رئيس الحزب الإسرائيلي بضرورة إنشاء قانون تجنيد موحد للجميع، بدعوى افتقار إسرائيل إلى الجنود ورجال الشرطة ورجال الإطفاء والطواقم الطبية، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

ويأتي هذا بالتزامن مع توجيه ضباط إسرائيليين خدموا في قطاع غزة، رسالة "لاذعة" إلى رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأحد.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن العشرات من طلبة دورة ضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، رسالة مهمة مفادها تقديم النقد اللاذع لرئيس الأركان، تعبر عن دهشتهم من التصريحات المتكررة من رتب عسكرية رفيعة المستوى تقضي بأن "النصر قريب" في قطاع غزة.

وأوضح الضباط، في رسالتهم، أنهم عادوا من ميدان القتال في غزة ويعلمون جيدا أن "الوضع لا يزال بعيدا عن النصر"، موضحين أنه "لا يزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود ومسيرات ومدافع هاون وطائرات دون طيار متفجرة وبنية تحتية ضخمة للأنفاق".

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.