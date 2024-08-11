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أستراليا تتوج ببرونزية كرة السلة للسيدات بأولمبياد باريس

د ب أ
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 3:17 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 3:17 م

توج منتخب أستراليا، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية في مسابقة كرة السلة للسيدات بأولمبياد باريس 2024.

وحصل على المنتخب الأسترالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على بلجيكا 85 / 81.

وأنهى منتخب أستراليا الربع الأول متقدما 20 / 19 ، وتعادل مع المنتخب البلجيكي في الربع الثاني 17 / 17 ، قبل أن ينتفض المنتخب البلجيكي في الربع الثالث حيث فاز به 25 / 23، ثم استعاد المنتخب الأسترالي توازنه في الربع الرابع وفاز به 25 / 20 ليتوج بالميدالية البرونزية.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الأمريكي في المباراة النهائية، في وقت لاحق من اليوم بنهائي المسابقة.


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