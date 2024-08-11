أستراليا تتوج ببرونزية كرة السلة للسيدات بأولمبياد باريس

توج منتخب أستراليا، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية في مسابقة كرة السلة للسيدات بأولمبياد باريس 2024.

وحصل على المنتخب الأسترالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على بلجيكا 85 / 81.

وأنهى منتخب أستراليا الربع الأول متقدما 20 / 19 ، وتعادل مع المنتخب البلجيكي في الربع الثاني 17 / 17 ، قبل أن ينتفض المنتخب البلجيكي في الربع الثالث حيث فاز به 25 / 23، ثم استعاد المنتخب الأسترالي توازنه في الربع الرابع وفاز به 25 / 20 ليتوج بالميدالية البرونزية.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الأمريكي في المباراة النهائية، في وقت لاحق من اليوم بنهائي المسابقة.