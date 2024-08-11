وفد عسكري إيراني يصل روسيا لحضور معرض المنتدي العسكري التقني الدولي «الجيش 2024»

وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى روسيا للمشاركة في معرض المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "الجيش – 2024."
ومن المقرر أن يقام معرض المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "الجيش-2024" في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2024.
ومن المقرر أن يقوم الوفد الإيراني رفيع المستوى بزيارة معرض "الجيش 2024" الذي تنظمه وتدعمه بالكامل وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ويهدف هذا الحدث العسكري إلى عرض قدرات المعدات العسكرية للعارضين والوفود الأجنبية.
وتشارك الصناعات الدفاعية والعسكرية الإيرانية في المعرض بشكل فعال للسنة الثالثة على التوالي.
ومن المقرر أن يتم عرض أحدث الصناعات العسكرية والدفاعية الإيرانية خلال المعرض.
ويترأس المساعد التنسيقي لقاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوى البريجادير جنرال علي شدماني الوفد الإيراني.