الرئيس الإيراني يرشح كبير مفاوضي الملف النووي السابق وزيرا للخارجية

قال متحدث باسم رئيس البرلمان الإيراني، الأحد، إن الرئيس مسعود بيزكشيان، رشح كبير مفاوضي الملف النووي السابق عباس عراقجي، وزيراً للخارجية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف المتحدث أن بيزكشيان، رشّح محسن باكنزاد، وزيراً للنفط.

يذكر أن عراقجي انضم إلى وزارة الخارجية الإيرانية عام 1989، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون السياسية من 2017 إلى 2021.

كما تولى منصب كبير المفاوضين الإيرانيين النوويين في محادثات مع مجموعة 5+1، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، والتي تتولى المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي.