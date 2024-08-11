وفد عسكري إيراني رفيع المستوى يزور روسيا

وصل وفد عسكري إيراني رفيع المستوى إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد، استجابة لدعوة تلقاها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني من وزارة الدفاع الروسية، للمشاركة في مراسم افتتاح المعرض الدولي العسكري.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «فارس»، يترأس الوفد الإيراني العميد علي شادماني، حيث كان في استقباله في مطار شرميتوفا الدولي الجنرال «جيلا»، ممثلا لوزير الدفاع الروسي.

وحضر مراسم الاستقبال أيضا القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين ملكي، والمستشار العسكري في السفارة العقيد ركن بحري رضا خسروي مقدم.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإيراني في هذه الزيارة بكبار المسئولين العسكريين الروس، ويتفقد أحدث التقنيات القتالية التي تعرض في المعرض الدولي العسكري الروسي، الذي يقام في منتزه باتریوت في ضاحية العاصمة الروسية موسكو.

كما سيلتقي المسئول الإيراني على هامش زيارته لموسكو كبار المسئولين العسكريين الروس والبلدان المشاركة في هذا المعرض.

جدير بالذكر أن إيران تعرض منتجاتها الدفاعية والعسكرية في هذا المعرض للعام الثالث على التوالي، حيث لقيت ترحيب الوفود العسكرية وسائر زواره.

ومن المقرر أن يبدأ هذا المعرض أعماله يوم غد الاثنين، بحضور جمع من كبار المسئولين العسكريين لبعض الدول، بينهم المسئول الإيراني الذي يزور موسكو حاليا، نيابة عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.