الجيش الليبي: تحركاتنا باتجاه الجنوب الغربي لا تهدف للانتقال لمناطق جديدة

بارك اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، كل الليبيين بمناسبة الذكرى الـ 84 لتأسيس الجيش الليبي، موجها التحية لمصر شعبا وقيادة وحكومة على احتضانها تأسيس الجيش الليبي ومحافظتها حتى هذه اللحظة على النصب التذكاري الذي تم بناؤه لهذه المناسبة تمجيدا وتخليدا لهذه الذكرى.

وقال خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إنّ العمليات باتجاه الجنوب الغربي تأتي ضمن خطة تدريبية وخطة عمليات شاملة للقوات البرية تم تنفيذها في وقت وجيز ومحدد الزمن، ولها وعاء زمني محدد، وليس لها أي ارتباط بأي حدث آخر.

وتابع: «كل المناطق التي ذهبنا إليها هي مناطق للقوات المسلحة العربية الليبية في السابق، وليست مناطق جديدة.. لم نذهب إلى مناطق جديدة أو أي منطقة خارج مناطق تأمين القوات المسلحة.»

واستكمل: «كل المناطق التي ذهبنا إليها بها قوات تابعة لنا، ليس هناك أي شيء جديد يثير القلق، لكن ما أثير في طرابلس واللغط الإعلامي والإشاعة المضادة وتوظيف هذا الحدث كأنه خرق لوقف إطلاق النار كأنه تهديد بالقتال وبمعركة وشيكة، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق».



