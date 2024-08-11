 الدفاعات الجوية الروسية تدمر أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تدمر أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج

د ب أ
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 10:20 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 10:20 ص

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة فوق المقاطعة.

وكتب جوسيف، عبر قناته في تطبيق تليجرام: "تواصل قوات الدفاع الجوي المناوبة وأنظمة الحرب الإلكترونية تدمير الطائرات المسيرة الأوكرانية في مقاطعة فورونيج. في الوقت الحالي، تم القضاء بالفعل على أكثر من 10 طائرات مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف جوسيف، أنه وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار.

ويتبع نظام كييف أساليب، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو من العام الماضي، بحسب سبوتنيك.


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