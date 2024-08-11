الحوثيون: استئناف العمل بمركز صيانة الطائرات بمطار صنعاء بعد توقف عشر سنوات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، استئناف العمل بمركز صيانة الطائرات في مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، بعد نحو عقد من التوقف.

وقال يحيى السياني، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني (تابع للحوثيين)، وفقاً لقناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة "إن الافتتاح جاء بعد الاتفاق مع شركة الخطوط الجوية اليمنية على استعادة مقومات الشركة وإعادة تأهيلها".

وأضاف السياني "أن الإجراءات الضاغطة لدول الاستكبار العالمي هي ما تمنع فتح وجهات طيران جديدة عبر مطار صنعاء الدولي".

من جهته، أكد خليل جحاف، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بالخطوط الجوية اليمنية، في تصريح مماثل، "أن الشركة تعمل على استعادة مركز صيانة الطائرات بمطار صنعاء الدولي دوره الإقليمي الذي كان يمارسه قبل العدوان(عمليات التحالف العربي) على البلاد".

وأشار جحاف إلى أن"الجاهزية الفنية لمطار صنعاء الدولي مكتملة تماماً، وهو مستعد لتسيير الرحلات الجوية لمختلف الوجهات".

جدير بالذكر، أن مركز الصيانة بمطار صنعاء الدولي، أُغلق منذ بدء عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، عام 2015، وجرى تحويل أعمال صيانة الطائرات إلى الخارج.