 بايدن: انسحبت من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية خشية أن أكون مصدر إرباك - بوابة الشروق
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بايدن: انسحبت من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية خشية أن أكون مصدر إرباك

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 7:59 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أوقف حملة إعادة انتخابه بعد أن علم من أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس أن استمراره سيضر بفرصهم في انتخابات نوفمبر، وخلص إلى أنه كان سيصبح "مصدر إرباك حقيقي" إذا بقي في السباق.

وعرض بايدن، في أول مقابلة له منذ انسحابه في 21 يوليو، بعد أسابيع من مناظرة كارثية مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لمحة عن تصاعد الأحداث التي أدت لقراره، الذي جاء بعد ضغوط من حزبه وسط مشاعر قلق بشأن عمره وحالته الذهنية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال بايدن في مقابلته مع شبكة سي بي إس، إن "استطلاعات الرأي التي أجريناها أظهرت أن السباق كان متقاربا للغاية، وكان من الممكن أن يُحسم في اللحظة الأخيرة."

وأضاف بايدن: "لكن ما حدث هو أن عددا من زملائي الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ اعتقدوا أنني سألحق بهم ضررا في سباقاتهم الانتخابية. وكنت أشعر بالقلق من أن يصبح بقائي في السباق هو الموضوع الرئيسي."

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