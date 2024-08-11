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زعيم الديمقراطيين الأحرار يدافع عن خطط نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا


نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 8:43 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 8:43 ص

دافع رئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، عن خطط نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.

وقال ليندنر، الذي يشغل منصب وزير مالية ألمانيا، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "ألمانيا تقع منذ سنوات في نطاق صواريخ روسيا القابلة للتزويد برؤوس نووية، لذلك من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نُحدِث توازن الردع... النشر المخطط للصواريخ متوسطة المدى هو مساهمة مهمة في ذلك".

وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخيرة في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا نشر صواريخ كروز من طراز "توماهوك" وصواريخ من طراز "إس إم-6" وأسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت اعتبارا من عام 2026 على الأراضي الألمانية، وبررتا ذلك بأنه رد على تهديدات روسيا.

وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، دعا ليندنر إلى عودة الولايات المتحدة إلى البؤرة الدبلوماسية، وقال: "لا أستطيع تقبل ضعف الشراكة عبر الأطلسي ... حتى مع وجود شركاء حوار يتسمون بالصعوبة، سيتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإقناع الولايات المتحدة بأن اهتمامها بأوروبا يصب في مصلحتها".


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