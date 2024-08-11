القليوبية: إزالة 63 بناء مخالفا وتعديا على الأراضي الزراعية من المرحلة الثانية للموجة 23

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، مشددا على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وأسفرت الحملات من خلال الوحدات المحلية عن إزالة 63 تعديا على الأراضي الزراعية على مساحة 3 أفدنة و11 قيراطا و17 سهمل وتم تحرير 67 محضر مخالفة (مباني / زراعة) ومخالفات البناء خلال المرحلة الثانية للموجة 23.

وأشار المحافظ، إلى حصر أراضي الدولة والجهات المختلفة التي يتم استردادها في الحملات لاستغلالها في مشروعات خدمية للمواطن أو إعادتها لمنظومة الدولة في إقامة المشروعات التي كانت مقررة عليها من أجل العمل على راحة المواطن.

وأوضح أن كل شبر يعود للدولة ضمن حق الشعب لن يتم السماح بضياعه أو عدم استغلاله في مشروعات ذات النفع العام ومنها الأسواق الحضارية ومجمعات الخدمات والتي سيتم التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المحافظ، تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بمراكز ومدن المحافظة.

وكشف عن متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالتهاون في محاسبة أي مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.

ويذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى ويجرى تنفيذها في الفترة من 6 حتى 26 يوليو تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 وحتى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 31 أغسطس القادم وتنتهي في 20 سبتمبر 2024.