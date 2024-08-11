الرئيس الإيراني يسلم مجلس الشورى قائمة مرشحيه للحكومة الجديدة

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أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بأن مجلس الشورى تسلم اليوم الأحد، قائمة أسماء الوزراء المقترحين من الرئيس مسعود بزشكيان للتصويت على الثقة.

وبحسب «تسنيم»، تضم الحكومة 19 حقيبة، اختار فيها الرئيس الإيراني عباس عراقجي وزيرا للخارجية، وإسكندر مؤمني للداخلية، وعزيز نصير زاده للدفاع، وسيد إسماعيل خطيب للأمن.

• وفيما يلي قائمة أسماء الوزراء كاملة، نقلًا عن الوكالة الإيرانية:

وزارة التربية: علي رضا كاظمي

وزارة الاتصالات: ستار هاشمي

وزارة الأمن: سيد إسماعيل خطيب

وزارة الاقتصاد: عبد الناصر همتي

وزارة الخارجية: عباس عراقجي

وزارة الصحة: محمد رضا ظفرقندي

وزارة العمل: أحمد ميدري

وزارة الزراعة: غلام رضا نوري

وزارة العدل: أمين حسين رحيمي

وزارة الدفاع: عزيز نصير زاده

وزارة الطرق: فرزانة صادق

وزارة الصناعة: محمد أتابك

وزارة العلوم: حسين سيمايي

وزارة الثقافة: عباس صالحي

وزارة الداخلية: اسكندر مؤمني

وزارة التراث الثقافي: محمد رضا صالحي أميري

وزارة النفط: محسن باك نجاد

وزارة الطاقة: عباس علي آبادي

وزارة الرياضة: أحمدي دنيا مالي