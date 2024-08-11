قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تسجل اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع كله، ذاكرًا أن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى تصل إلى 37 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن العظمى المحسوسة على القاهرة تصل إلى 40 درجة؛ بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، موضحًا أن العظمى على محافظات جنوب البلاد تصل إلى 45 درجة.

وأكد أن نشاط الرياح خلال ساعات المساء في المناطق المكشوفة والمفتوحة يخفف من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ناصحًا المواطنين بالخروج إلى تلك المناطق والحدائق ليلًا للاستمتاع بالجو.

وذكر أن الرياح تنشط بشكل ملحوظ على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط؛ بداية من السلوم ومطروح والعلمين مرورًا بالإسكندرية وبلطيم وبعض الشواطئ على خليج السويس.

وحذر من أن ارتفاع الأمواج بتلك الشواطئ قد يصل إلى 2.5 متر، مؤكدًا أن ارتفاعات الأمواج بباقي شواطئ مصر في البحر الأحمر أو شرق البحر المتوسط في الحدود الآمنة.

وتوقع استمرار فرص الأمطار التي تصل شدتها إلى متوسطة ورعدية أحيانًا اليوم وغدًا، على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من جنوب الصحراء الغربية.