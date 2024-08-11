أحمد سالم يروي تفاصيل حادثة فتوح: غلوا أيديكم وامسكوا ألسنتكم

روى الإعلامي أحمد سالم، تفاصيل حادثة لاعب الزمالك أحمد فتوح الذي يخضع للتحقيق لتسببه في وفاة أمين شرطة صدمه بسيارته بطريق الساحل الشمالي.

سالم - وهو المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك - قال خلال برنامجه «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، مساء الأحد، إنّ الواقعة جرت أمام قسم شرطة العلمين، حيث عبر الطريق أحد المارة الذي ثبت لاحقا أنه أمين شرطة يبلغ 54 سنة.

وأضاف أنه وفقا للرواية التي تناقلها شهود العيان، حاول فتوح أن يتفادى سيارة أخرى وكذلك يتفادى أمين الشرطة الذي تردّد في العبور، في وقت كان مظلمًا والإضاءة ضعيفة، فوقع الاصطدام.

وأشار إلى أن فتوح أوقف السيارة ونزل منها، وحاول إنقاذ الراحل وإسعافه، وتم نقله للمستشفى (قبل أن يلقى حتفه)، موضحًا - وقت كتابة هذه السطور - أن فتوح داخل غرفة التحقيق يخضع لتحقيقات في مكتب نيابة العلمين في برج العرب.

ولفت إلى أنّ الجميع عليه أن يغل يده ويمسك لسانه طالما أن الأمر بيد السلطة القضائية، مشددا على أن كل ما يقال يجب أن يكون بحذر شديد.

ودعا لعدم الخوض في أمر لم يتبين حتى الآن، وذلك من خلال حكم المحكمة البات في الأمر أو على الأقل قرار الإحالة.

ونوه بأن البعض يخوض في سمعة فتوح كما حدث مع لاعب المصارعة محمد كيشو الذي كان قد اتهم بالتحرش بفتاة في فرنسا قبل أن يحصل على براءة.

ولفت إلى أن هناك من زعم أن فتوح كان متعاطيا للمخدرات ودهس الراحل، معقبا: «ناقص يقولوا داسه متعمدا».



