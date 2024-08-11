برلين تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدارس في غزة

كتبت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس اليوم الأحد أن "التقارير الواردة من قطاع غزة مروعة. ليس من المقبول قتل مدنيين يبحثون عن الحماية. يجب أن تتوقف هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة على المدارس كما يجب كشف ملابسات هذه الهجمات بشكل سريع".

وأشارت الوزارة إلى هول معاناة النساء والرجال والعديد من الأطفال الباحثين عن الحماية والذين يفرون بشكل متكرر منذ شهور من المعارك في غزة. وطالبت الوزارة بعدم بقاء هؤلاء بين الجبهات.

وأضافت الوزارة أن "الناس في غزة والرهائن والإقليم بأكمله بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار الإنساني الذي اقترحته الولايات المتحدة ومصر وقطر وإلى إطلاق سراح الرهائن. يجب الآن بشكل ملح اغتنام هذه الفرصة لتخفيف المعاناة".

وأفادت بيانات فلسطينية بأن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع فجر أمس السبت على مبنى مدرسة يجري استخدامه كنُزُل للاجئين أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص. وقدرت الحماية المدنية في غزة عدد الشهداء بما لا يقل عن 93 شخصا.