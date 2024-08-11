محافظ أسيوط: مهرجان العلمين الجديدة نجح في رسالته بالترويج للسياحة والمدينة أصبحت قبلة للملايين

أشاد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة تنموية غير مسبوقة، أهلتها لأن تكون أبرز المدن السياحية العالمية، والتي أضحت كذلك مقصدا سياحيا كبيرا، وهو ما يعزز من تحقيق الدولة من التزاماتها بتحقيق التنمية وتعزيز مصادر الدخل والعمل على استكمال مسيرة التنمية والبناء وفق رؤية مصر 2030.

وأثنى محافظ أسيوط، على الجهود التي تقوم بها الدولة ووزارة السياحة والآثار والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مهرجان العلمين الجديدة، الذي أصبح قبلة للعديد من الراغبين في حضور أبرز الفعاليات الترفيهية، ولاسيما وأن المهرجان يضم العديد من الفعاليات المتنوعة التي تشمل الرياضة والمسابقات الترفيهية والمعارض الفنية والحفلات الغنائية لنجوم مصر والوطن العربي والعالم.

وأضاف أبو النصر، أن مهرجان العلمين الجديدة يعد فرصة جيدة للترويج للأنشطة الاستثمارية واطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك تنشيط السياحة للمدينة ومنطقة الساحل الشمالي في ظل ما حظي به المهرجان من استقبال نحو مليون زائر في دورته الأولى، ويسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال دورته الثانية والتي جاءت تحت عنوان "العالم علمين".

وقدم اللواء هشام أبو النصر، الشكر للقيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي لولا إرادتها الصلبة وعزيمتها القوية ما كان حلمنا الذي راودنا لسنوات بتحويل مدينة الألغام إلى مدينة للأحلام، يتحقق ويرى النور، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة لا تمثل فقط رمزا للتطور العمراني بل أضحت رمزا للتحول الحضاري والتنمية الشاملة ونموذج يحتذى به.

وبحسب محافظ أسيوط، فإن مهرجان العلمين الجديدة، هو الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح جاذبا لملايين السائحين في الداخل والخارج، خاصة بما يتوافر به من نقاط جذب كبيرة تعزز من الرغبة في زيارة مدينة الأحلام، ولاسيما وأنها تتميز بأنها تطل على البحر الأبيض المتوسط، وما بها من طبيعة ساحرة وخلابة تمثل عنصر جذب سياحي كبير، بجانب الفعاليات الرياضية الفردية والجماعية والمسابقات البحرية، والفنية، والألعاب الهوائية مع برنامج خاص للأطفال، بما يعني أنه أصبح قبلة لكل الفئات.

يذكر أنه قد انطلقت الدورة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي تنظمه مصر على ساحل البحر المتوسط بهدف تشجيع الاستثمار في المدن الساحلية الجديدة وتنشيط السياحة في فصل الصيف.

وأقيم المهرجان بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين"، ويشمل برنامجه الممتد حتى 30 أغسطس الجاري، سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية لفنانين من مصر وخارجها، كما أتاح المهرجان الفرصة للالتقاء مباشرة بمجموعة من الفنانين.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنظمة للمهرجان، قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.