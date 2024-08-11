ارتفاع استهلاك المخدرات في إسرائيل بشكل حاد بعد أحداث 7 أكتوبر

ارتفع استهلاك المخدرات وازداد السلوك الإدماني في إسرائيل بشكل حاد، بعد أحداث 7 أكتوبر، بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس»، نقلا عن شهادات لعاملين بمجال الصحة.

وقال الطبيب النفسي، شاؤول ليف-ران: «في رد فعل طبيعي على الضغط النفسي وبحثا عن الراحة، نشهد ارتفاعا كبيرا في تناول مختلف المواد المهدئة المسببة للإدمان، سواء كانت أدوية عبر وصفة طبية أو مخدرات غير مشروعة أو كحول وأحيانا في السلوك الإدماني مثل لعب الميسر».

ولتأكيد هذا الاستنتاج، أجرى فريقه دراسة شملت حوالى 1000 شخص يمثلون مختلف شرائح سكان إسرائيل، كشفت عن «وجود صلة بين التعرض غير المباشر لأحداث السابع من أكتوبر وارتفاع استهلاك المواد المسببة للإدمان، بنسبة 25 بالمئة تقريبا».

وزاد واحد من كل أربعة إسرائيليين من استهلاكه للمنتجات المسببة للإدمان، بينما في 2022 أي قبل 7 أكتوبر، كان واحد فقط من كل سبعة إسرائيليين يعاني من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات.

وعمد يوني (اسم مستعار)، إلى طلب تأجيل خدمته العسكرية؛ لأنه كان على وشك البدء بالعلاج بهدف التخلص من إدمانه للمخدرات الذي تزايد خلال الأشهر الأخيرة.

وقال الشاب البالغ 19 عاما: «بدأت بتعاطي المخدرات خلال جائحة كوفيد-19، ومع الحرب ازداد الأمر سوءا ... إنها وسيلة للهروب من الواقع».

وفي الأشهر الأولى، تناول يوني ضمن مجموعة مخدرات للترفيه عن النفس مثل حبوب الإكستاسي، وعقار إم دي إم أيه وعقار إل إس دي، التي كان الحصول عليها «سهلا»، ثم أصبح يتعاطاها وحده في المنزل.

وأقر يوني، قائلا: «أعرف أنني مدمن، والآن أعلم أن علي الذهاب إلى مركز إعادة التأهيل للاعتناء بنفسي».

وأشار ماتان، وهو جندي ضمن القوات المنتشرة في غزة، التقاه فريق «فرانس برس» في إحدى حانات القدس، إلى أن «المخدرات تسمح له بالنسيان»، مضيفًا: «أعلم أنها غير مجدية (الحرب) ولكن علينا أن نشارك فيها».

وخلص الطبيب ليف-ران، بالقول: «بالاستناد إلى الدراسة من الواضح بالفعل أننا على أعتاب وباء يظهر أن شرائح واسعة من السكان ستجنح إلى الاعتماد على مواد مسببة للإدمان».