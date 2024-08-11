لاعب برشلونة ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية إتمام نادي بورنموث الإنجليزي تعاقده مع لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسينتقل اللاعب المكسيكي جوليان أراوخو إلى بورنموث خلال الصيف الحالي، بعد تقديم الفريق الإنجليزي عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو، وهو ما وافق عليه برشلونة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الكتالونية.

وكان اللاعب قد انضم إلى برشلونة من أكاديمية لوس أنجلوس الأمريكي، قبل أن يتم إعاراته إلى لاس بالماس، وعاد مرة أخرى إلى برشلونة.

ولم يحظى اللاعب بثقة المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، خلال الجولة التحضيرية للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ شارك اللاعب في 45 دقيقة فقط.

ويأمل برشلونة في بيع اللاعب للخروج من أزمة اللعب المالي النظيف، إذ من المقرر انتقال اللاعب بشكل رسمي إلى بورنموث خلال الأسبوع المقبل.