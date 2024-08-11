مشاركة إسبانية متميزة كضيف شرف الدورة الثامنة من الملتقى الدولي للكاريكاتير في مصر

من المقرر أن يجتمع العديد من فناني الكاريكاتير من جميع أنحاء العالم في متحف محمود مختار خلال الفترة بين 12 و22 أغسطس 2024، للمشاركة في الاحتفال بالدورة الثامنة من الملتقى الدولي للكاريكاتير في القاهرة، والذي تشارك فيه إسبانيا هذا العام كضيف شرف.

يتمحور موضوع المهرجان هذا العام حول اثنين من الفنانين اللذين تجمعهما مهنة واحدة: الفنان المصري الكبير الراحل سمير غانم، والممثل الإسباني الشهير خوسيه لويس لوبيث باثكيس. ولهذا، أبدع عدد من فناني الكاريكاتير الإسبان والمصريين أعمال كاريكاتورية فنية لكل الممثلين الاثنين، سوف تُعرض على مدار فترة المهرجان.

كما سيشهد المهرجان أيضا حضور الرسام والفنان الإسباني الساخر الكبير ديفيد بيلا (سرقسطة ، 1967)، وهو فنان بارع يتميز برسوماته المنمقة وألوانه المعبرة ودقة التعبير عن أفكاره.

ديفيد بيلا حاصل على درجة الدكتوراه بقسم فقه اللغة الإسبانية، وكان موضوع رسالته حول رسام الكاريكاتير والمصمم والكاتب الإسباني سلفادور بارتولوزي.

وسيحضر ديفيد بيلا افتتاح المهرجان يوم 12 أغسطس الجاري بدعم من سفارة إسبانيا في مصر، وسيقدم ورشة عمل تدريبية للشباب المصري المهتم بهذا الفن.

ترجع العلاقات بين إسبانيا ومصر في عالم فن الكاريكاتير إلى عام 1908، مع وصول أحد رواد فن الكاريكاتير المعاصر إلى مصر، الإسباني جوان سينتيس بلاسكو، الذي ظل مقيما بها حتى وفاته عام 1945.

وتُنظم الملتقى الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان المصري مصطفى الشيخ، ويتولى التنسيق فنان الكاريكاتير المصري فوزي مرسي.