يقدم برنامج "حد النجوم" على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سهرة خاصة من مهرجان العلمين على قناة CBC اليوم الأحد، بمشاركة نجوم دار الأوبرا المصرية: المطرب محمد حسن والمطربة حنان عصام، وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت التي تناسب مختلف أذواق الأسرة المصرية، إلى جانب جميع محبي الترفيه من مختلف البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.

ودائمًا ما يستضيف برنامج "حد النجوم" من قلب مهرجان العلمين كبار النجوم في الفن والرياضة على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: الحياة، CBC، DMC، ON، والقنوات الرياضية.