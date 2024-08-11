فريق جوالة جامعة كفر الشيخ يشارك في المعسكر الدائم للجامعة بمصيف بلطيم للعام الجامعي

شارك فريق جوالة جامعة كفر الشيخ، في فعاليات المعسكر الدائم للجامعة بمصيف بلطيم للعام الجامعي 2023/2024، على مدار 5 أيام، وذلك برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور ‏عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معسكر الجامعة الدائم بمصيف بلطيم هو معسكر إعداد قادة يسعى إلى تربية وتنشئة أبناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية في المستقبل القريب والبعيد بما يخدم الدولة المصرية واستراتيجيتها، ويتضمن البرنامج أنشطة تثقيفية وتوعوية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وبعض الأنشطة الترفيهية والرياضية لاستمتاع الشباب بها على مصيف شاطئ بلطيم.

كما أوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، والتي تضعها الجامعة محورًا رئيسيًا من محاور التطوير والإنجاز في خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة في بناء شخصية الطلبة، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير الإمكانات التي تساعد أبناءها الطلبة على المنافسة في كل المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

من جانبه أوضح الدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية للطلبة ودعمها، تستهدف تعزيز فرص الطلبة في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية في بيئة إيجابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إحداث دمج حقيقي وفعال للطلبة في جميع المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية.

جدير بالذكر أن برنامج المعسكر قد تناول محاضرات في تأصيل الهوية الوطنية للشباب، مصر وتحديات المستقبل، المشروعات القومية ضرورة حتمية للمستقبل، الحكومة الإلكترونية، نحو حياة كريمة، والشائعات وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى بعض ورش العمل التي تصقل قدرات ومهارات الشباب في فرص العمل في المستقبل.