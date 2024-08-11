رئيس حزب شولتس يدافع عن هجوم أوكرانيا على أراضٍ روسية

بعد الهجوم الذي شنه جنود أوكرانيون على أراض روسية، أكد لارس كلينجبايل رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال كلينجبايل: "بالطبع، يحق للدولة التي تتعرض للهجوم أن تدافع عن نفسها. وهذا يتضمن أيضًا امتلاك الحق من وجهة نظر القانون الدولي في اتخاذ إجراءات على الأراضي الروسية طالما أنها تلتزم بجميع القواعد".

وأشار كلينجبايل إلى أن الفكرة الرئيسية وراء هذه المبادرة الأوكرانية لم تتضح بالنسبة له بعد، وأضاف: "سوف نسمع بالتأكيد في الأيام القادمة ما إذا كان الهدف هو، كما يظن البعض، الضغط على روسيا بسرعة لدفعها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أو ما إذا كان الهدف هو إثارة الاضطراب على الجانب الروسي." وأشار إلى تجلي وحشية الحرب التي تدور رحاها على بعد ساعتين بالطائرة(عن ألمانيا) وتجلي تأثيرها المباشر والكبير على الحياة في ألمانيا.

وعن التقارير التي أفادت بأن الوحدات الأوكرانية تستخدم خلال الهجوم أنظمة أسلحة قدمتها برلين لكييف، قال كلينجبايل بأسلوب تعميمي: "ليس لدي علم بوجود أي قيود من أي نوع. لقد قدمنا الأسلحة لأوكرانيا وقلنا إنه من حقها الدفاع عن نفسها."

كما دعا كلينجبايل إلى استمرار تزويد أوكرانيا بشحنات الأسلحة، قائلاً: "هذا ما يحدث حاليًا، وهو جزء من الحرب. قد ترى أن هذه مسألة وحشية، نحن جميعا نريد السلام، ولكن من الواضح أننا نقول بشكل واعٍ إنه يجب لأوكرانيا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها. يتم ذلك بأسلحة ألمانية. نحن أكبر مورد للأسلحة في أوروبا ويجب أن يستمر هذا الطريق."