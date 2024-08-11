محافظ القاهرة يلتقي أصحاب المشروعات الفائزة في الدورتين السابقتين للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بأصحاب المشروعات الفائزة بمحافظة القاهرة في الدورتين السابقتين للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة تعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة التى وجهت بها القيادة السياسية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل والتى تسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الإعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.

وأضاف محافظ القاهرة أن لقاء اليوم مع أصحاب المشروعات الفائزة يهدف إلى بحث سبل الاستفادة من المشروعات الفائزة بطريقة عملية، وكيفية تقديم الدعم اللازم لها، وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها ، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من خبرات أصحاب تلك المشروعات فى تدريب الشباب والمرأة وذوي الهمم على الحرف اليدوية، بالإضافة إلى توفير معارض دائمة لعرض المنتجات والحرف.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة تواصل أصحاب المشروعات مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق بين روية المحافظة والمجتمع المدنى لتشجيع المشروعات الصغيرة، وتطبيق أكثر الأفكار التى تقدم حلول غير تقليدية للمشكلات.

وناشد محافظ القاهرة جميع الجهات والأفراد بالاسراع فى المشاركة فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتوفر فرص عمل، وتعمل علي ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.

ومن جانبه، أكد السفير هشام بدر، أن تلك المشروعات تعكس الابتكار والإبداع والتميز لدى أبناء القاهرة، مثمنًا الدعم والمساندة الذى تقدمه محافظة القاهرة لأصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن المبادرة رسالة للعالم تؤكد قدرة مصر بفكر أبنائها على المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة التغيرات المناخية.

وأضاف بدر أن المشروعات التى تقدمت للمشاركة فى المسابقة فى الدورتين السابقتين ولم يحالفهم الحظ يمكنهم التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة.

جدير بالذكر، أن شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وحسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومنى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وممثلين عن وزارات التخطيط والاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة وجامعتى عين شمس وحلوان، وأصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة فى الدورتين السابقتين على مستوى الجمهورية ومستوى المحافظة من بينها مشروع " الخردة باب رزق "، ومشروع مركز مصر لإدارة المخلفات الصلبة، ومشروع " جديد ".