مدير مستشفى المعمداني عن مجزرة مدرسة التابعين: استقبل عشرات الشهداء والجرحى في دقيقة واحدة

قال مدير مستشفى الأهلي العربي المعمداني الدكتور فضل نعيم، إن عدد المرضى والجرحى يفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفى بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»،مساء الأحد، أن يوم أمس (مجزرة مدرسة التابعين) كان من أصعب أيام الحرب على غزة، موضحًا أن المستشفى استقبل عشرات الشهداء والجرحى في دقيقة واحدة.

وأوضح أن الإصابات وصلت بليغة وصعبة، في حين أن عدد الطواقم الطبية محدود جدا والإمكانيات ضعيفة جدا، مشيرًا إلى أن الشاش المعقَّم لم يعد متوفرا في المستشفى.

وأفاد بأن المستشفى تعامل مع الأمر بما لديه من إمكانيات بسيطة، وحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الإطار، مؤكدا أنهم يضطرون للمفاضلة بين المرضى وهو من أصعب الأمور على أي طاقم طبي.

وأكّد أن هناك جرحى ومرضى يستشهدون في ظل عدم القدرة على تقديم الخدمة لهم، في حين يتم تقديم لخدمة لأكثر من لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة.



وكان جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرة بحق المصلين في مدرسة التابعين بحي الدرج بمدينة غزة، واستشهد فيها أكثر من 100 من النازحين.