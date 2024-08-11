الرئيس الإيراني: المعايير الأمريكية المزدوجة تشجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، أن المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى قد شجعت النظام الإسرائيلي على ارتكاب جرائم في غزة ودول في المنطقة، مما يهدد السلم والأمن في منطقة غرب آسيا وخارجها.

وقد أدلى بزشكيان بهذا التصريح ، اليوم الأحد، أثناء حديثه عبر الهاتف مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشل وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده تدعم السلم والأمن لجميع دول العالم، مؤكدا أنه يجب منع أي خطوة تهدد السلم في أي جزء من العالم.

لكنه أضاف أن المعايير المزدوجة التي تتبناها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى شجعت النظام الإسرائيلي على ارتكاب "أعمال إرهابية وجرائم" في غزة ودول في المنطقة، الأمر الذي شكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة وخارجها.

وانتقد بزشكيان أيضا الولايات المتحدة جراء ممارستها ضغوطا على دول مثل إيران وحرمانها من حقوقها، قائلا إن مثل هذه المحاولات من جانب واشنطن تهدف إلى منع قيام نظام عالمي متعدد الأقطاب.

من جانبه، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في غزة وتثبيت وقف لإطلاق النار هناك، قائلا إنه يجب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أيضا.

وناقش بزشكيان وميشيل، خلال مكالمتهما الهاتفية، من بين أمور أخرى، العلاقات الإيرانية - الأوروبية وبحثا السبل لاستئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه عام 2015.