أبو الغيط يهنئ العرب الفائزين بميداليات أولمبية: دائما نتطلع إلى المزيد

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العرب الفائزين بميداليات في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «الآن وأولمبياد باريس على مشارف الانتهاء، أتقدم بالتهنئة لكل أبنائنا وبناتنا من الرياضيين العرب الذين أحرزوا ميداليات في المنافسات من الجزائر وتونس والمغرب ومصر والبحرين وقطر والأردن».

وأضاف: «دائما نتطلع إلى المزيد من النجاحات لشبابنا الرياضيين في مناسبة كبرى مثل الأولمبياد.. الكل اجتهد وكافح، والبعض اضطر لكفاح من نوع خاص مثل ابنتنا إيمان خليف، التي تحملت الكثير ولكن صمودها في وجه التنمر كان نموذجًا طيبًا».

واستطرد: «التهاني والتبريكات لا تنسينا مآسي أخوتنا في غزة، ونظل نطلب من القوة الدولية الأولى أن تضطلع بمسئوليتها وتوقف جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل المجرم».