دراستان: عصير التوت يقي الرجال من السرطان

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أكدت دراستان، الفوائد الصحية الهامة لعصير التوت البري الذي يقي من السرطان خاصة للرجال إذ يتعلق تأثيره بأحد أخطر السرطانات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريقا من مستشفى أولموتس التشيكية جرب إعطاء لتر ونصف يوميا من عصير التوت البري لـ32 مريض سرطان البروستاتا لـ3 أسابيع متواصلة.

ولاحظ الفريق، عند استئصال الأورام من الرجال المبحوثين انخفاض انتيجينات الـPSA منها وهي مواد تدل على مدى نشاط الخلايا السرطانية.

وأشارت الصحيفة، إلى دراسة مختبرية أجرتها جامعة برنس إدوارد بخلط خلايا سرطان البروستاتا بعصير التوت البري، وكانت النتيجة انخفاض مستويات بروتينات السايكلين من السرطانات وهو ما يقلل قدرتها على الانتشار والنمو.

ويحتوي عصير التوت البري، على معادن هامة كالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفات بجانب فيتاميني C وE.

• ليست البروستاتا فقط

ويتخطى تأثير عصير التوت البري العلاج الوقائي من سرطان البروستاتا للرجال، إذ يقي أيضا من سرطان الكبد، وفقا لمركز مموريال سلون كريدينغ للسرطان.

وذكر المركز، عبر موقعه الرسمي، أن عدة دراسات كشفت أن عصير التوت يقضي على نوع من الجراثيم التي تظهر في المعدة وترتبط بظهور السرطان لاحقا.

ويذكر أن عصير التوت البري يستخدم كنوع من الطب الشعبي لعلاج مشاكل اللثة والتهاب المثانة وقرح المعدة.