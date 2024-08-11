صحيفة ألمانية: نتنياهو بالهجوم على المدرسة ينسف جولة المفاوضات التالية مع حماس

تناولت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية التعليق على مجريات الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من عشرة شهور على قطاع غزة الفلسطيني.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب وتبادل "الرهائن"، لا تزال غير مرتفعة بما يكفي.

كما رأت الصحيفة أن ضغط الولايات المتحدة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يؤد بالحكومة الإسرائيلية إلى تخفيف حدة موقفها والقبول بوقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يُحْدِث قدرا قليلا من التهدئة في المنطقةً.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو بدلاً من ذلك، مستمر في اتباع نهجه التدميري، مشيرة إلى أنه "يسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال ضد حركة حماس مع قلة الاكتراث بالسكان المدنيين الفلسطينيين"، وتابعت الصحيفة أن هذا الأمر اتضح مجددا من خلال الهجوم الذي وقع على مبنى مدرسة في مدينة غزة فجر أمس السبت.

واستطردت الصحيفة أن نتنياهو باتباع هذا النهج ينسف جولة المفاوضات التالية مع حركة حماس والمقرر عقدها في 15 من أغسطس الجاري.

ونوهت الصحيفة بأنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن نتنياهو بانتهاج كل هذه القسوة لا يسعى فقط إلى استعادة "حرمة إسرائيل (عدم المساس بها)" التي أصبحت موضع شك بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، بل إنه يسعى أيضا إلى تدمير حركة حماس، وجعل حل الدولتين مستحيلاً، لافتة إلى أنه كلما طال أمد الحرب في قطاع غزة، أصبح القطاع غير قابل للسكن بصورة أكبر.