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وفد من الكونجرس الأمريكي يزور تايوان

د ب أ
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 2:59 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 2:59 م

أعلنت وزارة الشئون الخارجية التايوانية، اليوم الأحد، أن وفدا من الكونجرس الأمريكي من المقرر أن يزور تايوان لمدة خمسة أيام للاجتماع مع الرئيس لاي تشينج تي ومسئولين بارزين آخرين.

وترأس مارلين ستريك لاند، النائبة الديمقراطية عن واشنطن، الوفد الذي يضم أيضا زميلاتها من الحزب الديمقراطي، جوليا براونلي من كاليفورنيا وجيل توكودا من هاواي وجاسمين كروكيت من تكساس، طبقا لما ذكرته وزارة الشئون الخارجية التايوانية في بيان صحفي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية، اليوم الأحد.

وخلال زيارة الوفد التي تستمر من اليوم الأحد حتى الخميس، سيلتقي وفد الكونجرس الأمريكي مع لاي ونائب الرئيس هسياو بي-خيم وسيتم دعوة الوفد لحضور مأدبة يستضيفها وزير الخارجية، لين تشيا لونج "لتبادل وجهات النظر في قضايا مهمة بشأن العلاقات بين تايوان وأمريكا والسلام والأمن عبر المضيق والمنطقة".

وذكرت الوزارة أنه نظرا لأن الوفد يتكون بالكامل من عضوات في الكونجرس، فإنها تتطلع أيضا للمشاركة في محادثات بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.


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